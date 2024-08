La coreografia delle azzurre della ginnastica ritmica in aeroporto: il video sui social

Video dalla rete

Una coreografia improvvisata per le “Farfalle”, le italiane della ginnastica ritmica: prima di imbarcarsi per Parigi, le ragazze si sono esibite in aeroporto con l’aiuto del trolley. Uno show di pochi secondi ammirato da chi si trovava nello scalo romano di Fiumicino in quel momento. Le immagini sono state condivise su Instagram dalla capitana Alessia Maurelli. In sottofondo le note di Ennio Morricone e del suo brano “L’estasi dell’oro”: ambizioso e benaugurante.

