La corsa disperata degli spettatori che cercano di salvarsi la vita

L’agenzia russa Tass riferisce dell’arrivo sul posto degli agenti delle forze speciali degli Omon. All’interno della sala, dove si stava svolgendo un concerto del gruppo Picnic, potrebbero infatti esserci ostaggi nelle mani degli almeno tre uomini in mimetica che hanno aperto il fuoco sulla folla. Inoltre il canale Telegram Baza parla di un centinaio di persone rimaste intrappolate dall’incendio. «Persone in mimetica hanno fatto irruzione nella platea del Crocus, almeno tre hanno aperto il fuoco con armi automatiche. Ci sono dei feriti», ha riferito un giornalista presente, citato dall’agenzia Ria Novosti. Subito dopo è stata lanciata una granata che ha innescato un incendio. «La gente si è buttata a terra per sfuggire alla sparatoria, sono rimasti fermi per 15-20 minuti, poi hanno cominciato a strisciare verso l’uscita. Molti sono riusciti a uscire».

