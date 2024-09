La curva della Roma è vuota: il video della protesta dei tifosi prima di Roma-Udinese

Video dalla rete

Allo stadio Olimpico durante la gara con l’Udinese è andata in scena la protesta dei tifosi romanisti nei confronti della società, «colpevole» di aver esonerato una bandiera come Daniele De Rossi dopo appena quattro giornate di campionato nonostante il recente rinnovo di contratto per tre stagioni, arrivato la scorsa estate.​Roma-Udinese è cominciata con la Curva Sud deserta. La contestazione è proseguita anche dentro l’impianto, con una pioggia di fischi per la Roma prima all’ingresso in campo per il riscaldamento e poi durante la lettura delle formazioni. Applauditi solo Pisilli, Dybala ed El Shaarawy. I fischi più forti sono arrivati per il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, già contestato in occasione dell’esonero di De Rossi. Fischiato anche Juric.

