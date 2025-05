La demolizione del ponte (insolitamente in notturna): le cariche esplosive illuminano il buio

Video dalla rete

La demolizione di una sezione del ponte McClugage ha illuminato il cielo nella notte di lunedì 28 aprile a Peoria, nello stato americano dell’Illinois. Secondo fonti locali, inizialmente l’operazione era prevista per le ore diurne, come di consueto per le demolizioni controllate di questo tipo, ma una combinazione di vento e problemi operativi ha causato lo spostamento a tarda sera. Questo filmato al rallentatore del Dipartimento dei trasporti dell’Illinois mostra il momento in cui la sezione del ponte è stata demolita. Al suo posto verrà costruita una nuova passerella. (Storyful)

