La demolizione della centrale a carbone: le ciminiere riprese al rallentatore mentre collassano

Video dalla rete

Le ciminiere di una vecchia centrale elettrica a carbone a ovest di Knoxville, negli USA, sono state abbattute tramite implosione dalla Tennessee Valley Authority (TVA) il 28 giugno. L’Anderson County Emergency Management Agency ha dichiarato di collaborare con la TVA nella preparazione del sito per il suo prossimo uso. L’agenzia ha affermato che la centrale di Bull Run ha servito la regione per decenni e che la TVA sta da tempo lavorando su tecnologie di nuova generazione per il sito. (Storyful)

