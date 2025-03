La demolizione delle torri di Glasgow: in pochi secondi sono ridotte in polvere

Video dalla rete

Tre grattacieli degli anni ’60 sono stati abbattuti in pochi secondi dagli esperti di demolizione, cambiando lo skyline del nord di Glasgow. Le torri di 26 piani di Wyndford Road sono state distrutte con esplosioni controllate per far posto a 386 nuove abitazioni.I quattro blocchi di 26 piani e diversi grattacieli più piccoli un tempo ospitavano circa 6.000 persone. Gli abitanti del luogo si sono riuniti nei pressi del complesso per assistere alla demolizione, e alcuni hanno detto che ha riportato alla memoria i loro ricordi.

