La denuncia di Benedetta Rossi: «Attenti alla truffa telefonica dell’incidente. Ecco quel che è successo a mia zia»

Video dalla rete

Un video diverso dal solito per Benedetta Rossi, «di servizio» come lo definisce la blogger. «Vi racconto la brutta esperienza che ha avuto mia zia Rosella per far conoscere il più possibile la truffa telefonica che ha subito pochi giorni fa» esordisce Rossi che nel video appare con la zia. «Ci tengo a precisare che mia zia non è una persona ingenua o sprovveduta. Tuttavia questi truffatori sono riusciti, attraverso delle tecniche di linguaggio molto elaborate, ad ingannarla».