La dichiarazione di Trump dopo la condanna: «Questo processo una disgrazia, condotto da giudici corrotti»

«Questa è stata una vergogna. Questo è stato un processo truccato da parte di un giudice in conflitto che era corrotto, una vergogna. Si è trattato di un processo truccato e vergognoso. Ma il vero verdetto sarà pronunciato il 5 novembre dal popolo. Tutti sanno cosa è successo qui. Non ho fatto nulla di male. Sono un uomo molto innocente. E va bene. Sto combattendo per il nostro Paese. Mi batto per la nostra Costituzione. Il nostro Paese in questo momento è truccato». Così Donald Trump dopo il verdetto del processo su Stormy Daniels.

