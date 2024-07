La difficile cattura di un serpente bloccato in un vano ascensore a Roma: morso un uomo, ma il rettile non è velenoso

Video dalla rete

Un serpente si insinua in un palazzo di Piazza Bologna a Roma, rifugiandosi nel vano ascensore dell’edificio. Il rettile viene catturato da Andrea Lunerti, etologo ed esperto nella gestione di animali sui set televisivi e cinematografici. «Si trattava di un biacco (Hierophis viridiflavus) non velenoso e presto tornerà in libertà, lontano dai centri abitati», spiega Lunerti che ha postato il video del suo intervento su Facebook.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA