La discesa sul sentiero più pericoloso del mondo è da vertigini

Questa discesa praticamente in verticale con scalini che danno sullo strapiombo della monte Huashan, in Cina, è il sentiero più ripido al mondo e di sicuro anche il più pericoloso. Si tratta di una delle 5 montagne sacre cinesi il cui nome in italiano significa ‘Fiore di montagna’ e si trova vicino alla città di Huayin, nella provincia di Shaanxi. È una montagna con 5 picchi, il più alto tocca i 2.160 mt.

