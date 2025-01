La distruzione e la devastazione di Gaza: le prime immagini dal drone dopo 15 mesi di guerra

Video dalla rete

Le immagini del drone della Reuters il primo giorno dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Sono stimati in oltre 50 milioni di tonnellate i detriti che restano a Gaza dopo il ritiro di Israele. Ricostruire Gaza dopo le bombe israeliane costerà 40 miliardi. Per l’Onu serviranno 14 anni per rimuovere tutte le macerie. (qui l’articolo di Giusi Fasano) Sono 46.876 i morti e 110.642 i feriti dall’inizio del conflitto, secondo le autorità controllate da Hamas

