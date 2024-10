La domanda di Lilli Gruber a Jacopo Coghe (Pro Vita): «Dove è la famiglia tradizionale in questo governo?»

Video dalla rete

Lilli Gruber incalza il portavoce di Pro Vita e Famiglia Jacopo Coghe sulla famiglia tradizionale nel governo: «Meloni si è separata con una figlia fuori dal matrimonio, la sorella è separata in casa, Salvini ha due figli da donne diverse e una fidanzata. Come mai avete tutta questa tolleranza nei confronti di chi non ha una famiglia tradizionale?». «Sono tutto fuorché Dio, Patria e Famiglia», ha aggiunto Gruber.

