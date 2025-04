La festa di addio al nubilato nello spazio sulla navicella Blue Origin

Video dalla rete

Blue Origin ha scritto una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale con il suo primo volo turistico tutto al femminile, un evento che non si vedeva dai tempi di Valentina Tereshkova, la prima donna a viaggiare nello spazio nel 1963. Questa volta, però, il viaggio è stato caratterizzato da un’atmosfera festosa e unica: una festa di addio al nubilato in assenza di gravità organizzata da Lauren Sánchez, futura moglie di Jeff Bezos.​​Lauren Sánchez, pilota di elicotteri e vicepresidente del Bezos Earth Fund, ha radunato un equipaggio straordinario composto da sei donne per il volo NS-31 del programma New Shepard. Tra le partecipanti figuravano celebrità come la pop star Katy Perry e la giornalista Gayle King, affiancate da esperte del settore scientifico come l’ex ingegnere NASA Aisha Bowe e la bioastronautica Amanda Nguyen. Il gruppo ha attraversato il confine dello spazio, noto come linea di Kármán, a 62 miglia sopra la Terra, per un viaggio di 11 minuti che ha regalato viste mozzafiato del pianeta e momenti indimenticabili in microgravità.​L’evento non è stato solo un traguardo scientifico ma anche un simbolo di stile. Le partecipanti hanno sfoggiato tute spaziali dal design curato e acconciature impeccabili, dimostrando che anche nello spazio si può celebrare con classe. Il video girato a bordo mostra momenti di gioia e leggerezza mentre il gruppo si divertiva in assenza di gravità, rendendo questa festa di addio al nubilato un’esperienza davvero unica nel suo genere.

