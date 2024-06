La festa per Jannik Sinner sotto la pioggia a Sesto Pusteria e lui tiene l’ombrello alle autorità

Video dalla rete

Festa a Sesto Pusteria per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo del tennis ha salutato tutti con il sorriso. Un’ovazione lo ha accolto nel momento in cui ha parlato nella piazza davanti al Paese. ​Chiacchierando ha raccontato dei suoi inizi: in alta Pusteria ha giocato a calcio, sciato, mosso i primi passi del tennis e combinato anche qualche marachella da giovane come suonare i campanelli delle case e poi scappare senza aspettare la risposta. Attimi di ilarità generale quando ha iniziato a piovere e Jannik ha rifiutato l’ombrello per sé ma si è offerto di tenerlo per il presidente della provincia autonoma di Bolzano, rievocando quanto aveva fatto a marzo durante la semifinale al torneo di Indian Wells quando aveva sorretto l’ombrello aiutando la raccattapalle.

