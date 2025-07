Video dalla rete

Il Rio Frejus è esondato con violenza a Bardonecchia, in provincia di Torino, uscendo dagli argini nella zona della stazione ferroviaria. La sindaca Chiara Rossetti ha ordinato alla cittadinanza di non uscire di casa e non utilizzare l’auto. Squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per liberare alcune persone rimaste bloccate dall’acqua. Per una frana è isolata Cogne , in Val d’Aosta.

