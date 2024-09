La furia del tifone Yagi in Vietnam rovescia un’imbarcazione

Video dalla rete

È salito ad almeno 59 morti il bilancio di piogge, inondazioni e frane causate dall’ex tifone Yagi in Vietnam. Le immagini mostrano la devastazione causata piogge e raffiche di vento in città: un’imbarcazione è stata ribaltata dal vento forte, alcuni veicoli sono stati rovesciati e la facciata in vetro di un palazzo è stata divelta. Lunedì mattina è inoltre crollato un ponte d’acciaio nella provincia di Phu Tho, sul fiume Rosso: qui le operazioni di soccorso proseguono, pare che siano caduti nel fiume diversi veicoli: si contano almeno una decina di dispersi.

