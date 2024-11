La gaffe in diretta di Matano: augura in bocca al lupo a chi è stato appena aggredito da un lupo

Video dalla rete

Alberto Matano, il conduttore di «La vita in diretta» su Rai1, sta intervistando Francesco Tancredi, un imprenditore agricolo di Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo, che racconta di essere stato aggredito e morzo in volto da un lupo. Alla fine del racconto, Matano incorre in una gaffe esilarante e augura «In bocca al lupo» a chi era stato effettivamente tra le fauci dell’animale. La battuta è diventata virale sui social.

