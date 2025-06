La ‘gara di tuffi’ tra gatti è virale: l’incredibile video fatto dall’IA

Video dalla rete

È diventato virale nelle ultime ore sui social network un video realizzato dall’intelligenza artificiale che ha stupito molti utenti per la sua verosimiglianza al reale. Nella clip, dei gatti eseguono tuffi acrobatici dal trampolino di quella che sembra a tutti gli effetti una piscina olimpica: il video non dà adito a dubbi circa la sua artificialità ; eppure, i movimenti dei felini stupiscono per quanto sembrano reali. La clip è stata generata dal blogger Pablo Prompt che si è servito del nuovo modello di intelligenza artificiale cinese Hailuo 02.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA