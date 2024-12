La gigante del basket indiano svetta (letteralmente) sugli avversari

Video dalla rete

Poonam Chaturvedi svetta, letteralmente, con i suoi 2 metri e 14 di altezza, diventando la giocatrice di basket femminile più alta dell’India. Nata a Kanpur, nell’Uttar Pradesh, l’eccezionale altezza, unita al suo innato talento per la pallacanestro, le ha spianato molto presto la strada verso un posto nella squadra di basket femminile indiana.

Ma il suo percorso non è stato privo di ostacoli.

Quando frequentava le scuole superiori, era già alta un metro e ottanta e spiccava tra la folla. Sfortunatamente, questo l’ha resa anche bersaglio di crudeli atti di bullismo, che lei stessa ha raccontato, con scherni mirati alla sua altezza e a un labbro superiore malformato che rendeva difficile parlare.