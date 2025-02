La gioia di Angelina Mango per Olly: «È tutta vita». Quando hanno cantanto insieme nel 2024

Video dalla rete

L’entusiasmo di Angelina Mango per Olly: sui social la cantante ha condiviso l’emozione della vittoria del giovane ligure al Festival di Sanremo 2025. Lei, che loi scorso anno ha trionfato con “La noia”, ha scritto: «È tutta vita» taggando Olly. ​I due nel 2024 hanno cantato insieme “Per due come noi“: un brave stralcio del brano scritto a quattro mano dai due artisti e che racconta la complessità delle relazioni a vent’anni.

