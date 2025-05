La giornalista sviene durante un’intervista in diretta e il conduttore continua a parlare

Video dalla rete

Una giornalista di Fox News è improvvisamente svenuta mentre parlava in diretta, scioccando i telespettatori e il conduttore, la cui reazione stupita ha suscitato indignazione.Camryn Kinsey, che in passato ha lavorato nell’amministrazione Trump, è stata invitata a Fox News @ Night giovedì per discutere delle differenze ideologiche tra l’attuale comandante in capo e l’ex presidente Joe Biden.Ma a un certo punto dell’intervista con Jonathan Hunt, la Kinsey è stata vista incespicare sulle parole.​L’ideologia è dove… Non si tratta di…”, disse mentre gli occhi le si rovesciavano sulla nuca e cadeva di lato.L’improvvisa caduta a terra ha lasciato Hunt sbalordito, costringendolo quasi ad alzarsi dalla poltrona mentre un membro dello staff accorreva al suo fianco. «Oh! Oh mio Dio», ha detto Hunt. Poi si è voltato verso la telecamera per rivolgersi al pubblico mentre la scena si svolgeva alla sua destra fuori campo. «Allora, stiamo andando a cercare aiuto per Camryn… ehm… torniamo a Lydia mentre noi cerchiamo aiuto per Camryn», dice prima di decidere di interrompere la pubblicità.Allora… Lydia… il… presidente… In realtà, andiamo a fare una pausa proprio qui. Torniamo subito».​

