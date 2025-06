La giostra in Spagna si ribalta: le ragazze vengono sbalzate nel vuoto

Video dalla rete

Paura in Spagna a Castro Urdiales. La seduta di una giostra si è ribaltata e le giovani che si trovavano a bordo sono state sbalzate fuori. Nessuna è in pericolo di vita: una è rimasta appena a testa in giù, le altre sono state sbalzate nel vuoto e una ha riportato un trauma alla testa. Le giovani, tutte tra i 14 e i 16 anni, si trovavano su una giostra allestita per la festa locale in Cantabria. L’impianto è stato posto sotto sequestro e la Guardia Civil ha aperto un’indagine.

