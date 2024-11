La Guardia Costiera Usa blocca trafficanti di droga al largo del Messico: il video dell’inseguimento in mare

Video dalla rete

Due vedette della Guardia Costiera americana bloccano un battello a basso profilo – detto anche narcosub – che trasportava cocaina. L’operazione è stata diretta dalla nave Munro di pattuglia in un tratto di mare al largo del Messico.

Le imbarcazioni dei trafficanti non sono facili da individuare, di solito avviene grazie alla ricognizione aerea oppure per una soffiata. I cartelli usano rotte molte “larghe” nel tentativo di aggirare i controlli: di solito i narcosub caricano la droga in Colombia o Ecuador e si dirigono poi verso i paesi centro-americani dove trasferiscono la “merce” su gommoni che la portano a terra. Da qui il “prodotto” prosegue verso il confine Usa.