La letterina di Littizzetto a Tavares: «Hai fatto come Madonia, sei andato via da Ballando con Stellantis»

Video dalla rete

Questa settimana, la letterina di Luciana Littizzetto letta a «Che tempo che fa» sul Nove è dedicata a Carlos Tavares, ad dimissionario di Stellantis. «Hai fatto come Madonia, sei andato via da Ballando con Stellantis», ironizza Littizzetto. «Ma cosa facevi per guadagnare così tanto – si è chiesta -, facevi i crash test al posto dei manichini?».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA