La letterina di Littizzetto alla prima nata nel 2025: «In Italia si mangia bene e non si invecchia mai, infatti andrai in pensione a 80 anni»

Durante l’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ sul Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato la letterina alla prima bambina nata in Italia nel 2025. Il suo nome è Mirabel ed è nata a Cuneo ‘in camicia’, ossia senza la rottura del sacco amniotico; un evento molto raro. «Siamo felici di aver iniziato l’anno con te e non come, qualche anno fa, con politici che si sparano nelle gambe – ha detto – Scoprirai che in questo paese si mangia bene e non si invecchia mai, tant’è vero che prima degli 80 anni non ti manderanno in pensione». Quindi un consiglio per i trasporti: «Se devi prendere un treno porta una branda, potrebbero esserci dei ritardi – ha spiegato alla bimba – E anche con la giustizia siamo un po’ indietro: la Cassazione sta per emettere il verdetto per Bruto e Cassio sul delitto di Giulio Cesare». Sulla sanità, infine: «Avrai l’assistenza gratuita – ha letto -, ma inizia a risparmiare i soldi della fatina dei denti per pagare la protesi all’anca». «L’Italia è stanca e ha paura del futuro – ha concluso -, ma tu non averne. Fai del tuo meglio e tirati su le maniche».

