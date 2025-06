La lite furiosa tra le tenniste dopo la gara: «Quando stringi la mano, guarda negli occhi»

Video dalla rete

A Bad Homburg, durante il torneo WTA 250, il match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva è stato segnato da tensioni

A Bad Homburg, durante il torneo WTA 250, il match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva è stato segnato da tensioni fuori dal campo. Dopo la vittoria della greca in due set (7-5, 7-6), le due giocatrici hanno avuto un acceso confronto al momento del saluto finale: Sakkari ha criticato l’atteggiamento della rivale, che ha commentato con sarcasmo: «Bella stretta di mano». La kazaka, infastidita, prima ha replicato stizzita – «Non capisco, cosa vuoi che faccia?» – e poi ha inscenato un inchino. «Trattami come un essere umano», la controreplica di Sakkari. «Quando stringi la mano a qualcuno, guardalo negli occhi» Lo scontro verbale è proseguito anche in sala stampa e sui social, lasciando il pubblico sorpreso per il clima teso tra le due tenniste.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA