La lotta del reporter contro il vento della tempesta Eowin

Video dalla rete

Il reporter del canale inglese «Weather & Radar UK» ha faticato non poco per misurare la forza del vento e ha rischiato di essere spazzato via verso la scogliera sottostante a Clare, in Irlanda. Il vento della tempesta Éowyn soffia a 190 km all’ora. La tempesta si sta abbattendo sull’Irlanda e sulle regioni settentrionali del Regno Unito, lasciando centinaia di migliaia di persone senza corrente. Le scuole sono state chiuse, i treni fermati e centinaia di voli cancellati nella Repubblica d’Irlanda, nella vicina Irlanda del Nord e in Scozia.

