La “magia” della musica secondo Corsi: «Topo Gigio? È molto più reale di tanta gente», e Olly: «Quanto calore dai fan»

«Il ‘sogno’ nella musica è fondamentale, è con le canzoni che evado la realtà. Topo Gigio è proprio questo, magico ma più reale di tante persone. E la magia c’è anche nella canzone di Modugno». Così Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo, nella conferenza stampa che si è tenuta oggi – domenica 16 febbraio. «La tv degli anni 70 era fisicamente più grossa rispetto a quelle di oggi, molto più sottili – ha aggiunto – È più difficile inserirsi in questi schermi, ma c’è un modo per farlo». Dopo di lui ha preso la parola Olly, il vincitore della competizione con ‘Balorda nostalgia’: «Non mi aspettavo tutto questo calore, non ero abituato a tanto trasporto da parte del pubblico – ha spiegato – Faccio musica per le persone, e quando ricevo questo calore in cambio, è magico». Infine, l’invito alla ‘normalità’ di Corsi: «Quando scendiamo dal palco dobbiamo ricordarci la nostra normalità – ha detto – Dobbiamo fare come gli alberi in Maremma, ben piantati nel terreno ma con lo sguardo guardare lontano».

