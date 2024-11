La mamma di Elisa Esposito: «È su Onlyfans? Meglio che spaccarsi la schiena 8 ore al giorno»

Video dalla rete

La madre della ‘prof di corsivo’: «Elisa su Onlyfans? Meglio che spaccarsi la schiena 8 ore al giorno». Così la mamma di Elisa Esposito, conosciuta sui social come la ‘prof di corsivo‘ per una serie di video diventati virali su TikTok. Dopo il successo delle sue clip, la ragazza ha aperto un profilo Onlyfans. Una scelta criticata da molti e che la mamma, invece, ha difeso: «Se volete vivere nel 1800 fate pure, mia figlia fa bene a lavorare su quel sito – dice – Sono una mamma ‘open mind‘». Non è la prima volta che Esposito scatena polemiche di questo genere. A maggio 2023 aveva fatto molto discutere un video in cui diceva: «Se guadagnate 1300 euro al mese è colpa vostra».

