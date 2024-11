La mamma di Giorgia Meloni: «Aveva un sogno, fare l’attrice. Poi si cresce…». Il video di CiociariaOggi

Video dalla rete

«Giorgia aveva un sogno, fare l’attrice e la cantante»: Anna Paratore, la mamma di Giorgia Meloni, intercettata al mercato da CiociariaOggi.it, torna tra le bancarelle a Sora per il mercatino dell’artigianato e antiquariato. La donna rivela le passioni della premier da bambina e spiega: «Sono mamma di due figlie in gamba, sia Giorgia che Arianna. Giorgia aveva i sogni da bambina, come tutti i bambini, voleva fare la cantante, l’attrice. Poi si cresce e si sceglie la strada giusta per sé» spiega: «Le persone mi dicono che la apprezzano, hanno capito che si sta impegnando e ce la mette tutta per fare le cose al meglio delle sue possibilità».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA