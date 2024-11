La manovra è tutta sbagliata e il camion si ribalta in verticale

Video dalla rete

Mentre l’autista di un camion inizia a scaricare il suo carico di terra, il camion, forse troppo carico, si è sollevato e lo ha catapultato oltre l’orlo di un burrone. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza a Pingbian, nella regione dello Yunnan, in Cina. Nel terrificante filmato, la cabina del veicolo è stata ripresa mentre iniziava a inclinarsi lentamente verso l’alto, mentre il conducente si trovava sul sedile anteriore con la portiera aperta.Pochi secondi dopo, il camion si è inclinato completamente e ha intrappolato l’autista in preda al panico, prima di cadere completamente giù nel burrone, trascinando con sé anche un albero.La polizia locale e gli amici dell’autista sono riusciti a liberarlo dal camion distrutto. L’uomo è stato ricoverato in ospedale con diverse ferite, ma è sopravvissuto.

