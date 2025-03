Video dalla rete

La Maserati MC20 ha stabilito un nuovo record di velocità: senza alcun conducente a bordo ha raggiunto i 318 km/h.

A Cape Canaveral in Florida l’auto italiana guidata dall’intelligenza artificiale del Politecnico di Milano e modificata per funzionare autonomamente, ha stabilito il nuovo record di velocità per un’auto a guida autonoma.

