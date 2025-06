La maxi esplosione del razzo Starship durante un test in Texas: la nube di fuoco illumina la notte

Video dalla rete

(LaPresse/AP) – Un razzo SpaceX in fase di test in Texas è esploso ieri sera . L’azienda ha reso noto che la Starship «ha subito una grave anomalia» intorno alle 23 locali (le 6 in Italia) mentre era sul banco di prova in preparazione per il decimo test di volo da Starbase, il sito di lancio all’estremità meridionale del Texas. «Durante l’operazione è stata mantenuta un’area di sicurezza intorno al sito e tutto il personale è al sicuro», ha aggiunto SpaceX in un comunicato pubblicato sul social X. L’azienda di Elon Musk ha precisato che non ci sono pericoli per le comunità vicine e ha chiesto di non avvicinarsi al sito.

