La megattera si è smarrita, i delfini intervengono e la guidano verso acque più profonde

Video dalla rete

Secondo un gruppo ambientalista locale, lo scorso 19 giugno una giovane megattera che si era persa in una baia dell’Australia Occidentale è stata ricondotta verso acque più profonde dai delfini della zona. L’organizzazione australiana Dolphin Discovery Centre Bunbury ha ripreso la scena della megattera che nuota dispersa nei pressi del porto di Koombana.

Secondo il loro racconto, nonostante abbiano inviato un drone e una barca per aiutare la balena, anche alcuni delfini del luogo sono intervenuti in suo soccorso e, mentre giocavano con lei, l’hanno aiutata a uscire dalla baia e a dirigersi verso acque più profonde. Secondo il Dolphin Discovery Centre di Bunbury, in questo periodo dell’anno decine di migliaia di megattere oltrepassano la costa dell’Australia Occidentale dirette verso acque più calde. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA