Il cardinale vicario Baldassare Reina ha celebrato nella basilica di San Giovanni in Laterano la Messa con una speciale intercessione per la salute di Papa Francesco. Tanti i fedeli raccolti in preghiera, commossi nell’ascolto dell’omelia: «Ci affidiamo a Dio che può tutto»

