«La mia casa non c’è più. Ho perso tutto, aiutatemi», l’appello in lacrime dopo l’ennesima alluvione

Tre alluvioni in poco meno di due anni. Un incubo vero per le popolazioni dell’Emilia Romagna che sono davvero disperate. Il tributo più alto pagato stavolta nel Bolognese dove, a Pianoro, ha perso la vita un ragazzo di appena20 anni. Drammatica la testimonianza raccolta dal programma Restart di Rai tre: una donna che piange e chiede aiuto perché la sua casa non c’è più e non sa dove andare.

