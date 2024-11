La nave da crociera nella burrasca nell’Atlantico si inclina di 45 gradi e il monitor colpisce in pieno un passeggero

Video dalla rete

Paura a bordo di una nave da crociera che ha attraversato una burrasca nell’oceano Atlantico: l’imbarcazione si inclina di circa 45 gradi e un monitor scivola lungo il pavimento fino a colpire in pieno un passeggero. L’uomo non sembra rimediare ferite gravi, riesce a rimettersi in piedi e, a fatica, si allontana mentre tutto intorno gli oggetti e suppellettili cadono da ogni superficie. Il video è stato pubblicato da un utente sul social TikTok.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA