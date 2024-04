La nave da crociera travolta dalla tempesta: il racconto dei passeggeri

Video dalla rete

«Sono rimasta traumatizzata dalla mia prima vacanza in crociera dopo che due tempeste – in cinque giorni – hanno travolto la nave» scrive sui social Alisha Downey, a bordo di una nave della Royal Caribbean in viaggio in Messico insieme al marito. Il post su Instagram, che ha ottenuto ben 28,4 milioni di visualizzazioni, mostra la nave in balia delle onde, le cabine allagate e i passeggeri sballottati dal mare in tempesta. Nessuno è rimasto ferito, i danni sono limitati, ma la paura per i passeggeri è stata tanta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA