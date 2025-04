La notte in piazza San Pietro, i fedeli lasciano disegni e accendono lumini per papa Francesco

Video dalla rete

Le troupe televisive da tutto il mondo per collegamenti fino a notte fonda. Migliaia di cittadini romani e fedeli già a Roma per il Giubileo hanno preso parte al Santo Rosario per papa Bergoglio morto lunedì mattina nei suoi appartamenti. Un’edizione Straordinaria dell’Osservatore Romano è stata distribuita in piazza: «Purtroppo erano poche copie», si lamenta una turista italo-australiana. Durante la notte qualcuno ha lasciato disegni e acceso dei lumini in piazza San Pietro per ricordare Papa Francesco.

