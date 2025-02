La nuova Ferrari SF-25 in pista a Fiorano: i primi giri della monoposto

Video dalla rete

La nuova Ferrari SF-25 è scesa in pista a Fiorano, il giorno dopo la presntazione show a Londra (alla presenza di entrambi i piloti, Leclerc e Hamilton). ​Migliaia di tifosi presenti al debutto della nuova macchina per la stagione che prende il via il 16 marzo a Melbourne. Charles Leclerc ha guidato per primo effettuando un centinaio di km, un primissimo collaudo in vista dei test in Bahran (26-28 gennaio). Il monegasco ha ceduto poi il volante a Lewis Hamilton, la Ferrari punta a vincere il Mondiale.

