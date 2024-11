La parlamentare strappa il disegno di legge e la haka irrompe nel parlamento neozelandese

Video dalla rete

​Una haka contro un disegno di legge. Il parlamento neozelandese è esploso oggi in un dibattito acceso, attacchi personali e una protesta sotto forma di danza tipica del popolo maori per contestare una controversa proposta legislativa che vuole modificare radicalmente il modo in cui viene interpretato il trattato neozelandese che regola le relazioni tra i Maori e la corona. Il disegno di legge è stato presentato dal partito Act New Zealand – un partner minore della coalizione di governo neozelandese – ed è passato in prima lettura. La votazione è stata momentaneamente sospesa quando i partiti dell’opposizione e le persone in tribuna si sono uniti in una haka guidata da una parlamentare che ha stracciato la copia del documento in votazione. Il testo punta a rovesciare una serie di principi consolidati risalenti al trattato di Waitangi – un accordo firmato nel 1840 tra più di 500 capi Māori e la corona.

