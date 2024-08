La pericolosa acrobazia della Ferrari sulla strada trafficata

Video dalla rete

Il conducente al volante di una Ferrari 456 GT del 1997 su una strada di Bueno Aires ha accelerato prima di mandare in testacoda l’auto sportiva finendo in mezzo al traffico sulla corsia di sinistra ed evitando per un soffio la collisione con un motociclista. Come riportano i media locali, il guidatore è stato fermato e la Ferrari è stata sequestrata dalla polizia di Buenos Aires.

