La pioggia allaga un ponte del traghetto Olbia – Civitavecchia: i passeggeri con l’acqua fino alle caviglie

Video dalla rete

Attimi di paura a bordo di un traghetto durante la tratta Olbia – Civitavecchia ieri, domenica 8 settembre. Le forti piogge hanno causato l’allagamento di un ponte dell’imbarcazione. I passeggeri, come mostra il video, sono stati costretti a salire sulle poltrone per non bagnarsi. Chi invece ha avuto la necessità di spostarsi è stato costretto a farlo bagnandosi fino alle caviglie. Le immagini mostrano inoltre i rimedi di fortuna approntati dal personale di bordo per “tamponare” l’allagamento: sono stati arrotolati dei teli asciugamano e sono stati posizionati a terra, davanti le porte d’ingresso in quel che sembra essere uno dei saloni principali riservati ai passeggeri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA