La «pioggia di sangue» trasforma la spiaggia in un rosso brillante, lasciando i turisti senza parole

Un incredibile video mostra una spiaggia che si tinge di rosso sotto una pioggia battente sull’Isola di Hormuz, in Iran, attirando numerosi turisti curiosi. Il filmato ha già raggiunto 40 milioni di like. Questo fenomeno è dovuto all’elevata concentrazione di minerali nella costa iraniana.

Il suolo vulcanico, ricco di ossido di ferro, si mescola con l’acqua del mare, trasformando la spiaggia in un vivace spettacolo di onde rosse. In Iran, questo terreno ricco di ferro viene utilizzato non solo nell’industria, ma anche in cucina come spezia. Secondo l’Organizzazione del Turismo dell’Iran, viene impiegato anche nella produzione di salse, marmellate, tinture, cosmetici e vetro.

