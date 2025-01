La pista ciclabile «pazza» di viale Castro Pretorio: finisce dentro un parcheggio

Video dalla rete

La pista ciclabile su viale Castro Pretorio, poco prima dell’incrocio con via Palestro, finisce dentro un parcheggio dove i ciclisti restano incastrati tra le auto in sosta sulle strisce blu. Per uscirne devono sollevare la bici oltre la testa per superare le lamiere. Non va meglio sull’altro lato della strada, dove il tracciato – spesso e volentieri invaso dalle auto – finisce nel nulla davanti alla Biblioteca Nazionale. La protesta dei ciclisti romani per le piste realizzate con sciatteria.

