La pittoresca coreografia degli uccelli ripresa dal drone

Video dalla rete

Migliaia di uccelli che volano all’unisono, come seguendo un disegno unico. Li ha ripresi un fotografo col suo drone nel cielo della cittadina gallese di Aberystwyth. I ricercatori non hanno ancora compreso appieno i meccanismi di questo comportamento degli stormi di uccelli, ma secondo il British Natural History Museum si ipotizza che questi volatili volino all’unisono per proteggersi da predatori come falchi e gufi. (Storyful)

