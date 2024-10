La più grande mappa 3D dell’universo mai realizzata: ecco le prime immagini dell’«atlante cosmico» di Euclide

Video dalla rete

Con un diametro di 93 miliardi di anni luce, l’universo è così grande che può risultare opprimente da immaginare.

Nonostante la sua vastità, gli scienziati dell’Agenzia spaziale europea (ESA) stanno iniziando a mettere insieme la più grande mappa 3D dell’universo mai realizzata.

Il telescopio Euclid dell’ESA ha rivelato le prime immagini mozzafiato che costituiranno il primo tassello di questo «atlante cosmico». L’enorme mosaico è composto da 208 gigapixel di dati di immagini, che coprono un’area del cielo meridionale più di 500 volte superiore a quella della luna piena, ha dichiarato l’ESA.

Molto particolari sono le nubi che appaiono fioche tra le stelle della nostra galassia, visibili in azzurro chiaro sullo sfondo nero dello spazio: sono un mix di gas e polveri e prendono il nome di ‘cirri galattici’. Euclid è in grado di vederli perché riflettono la luce ottica della Via Lattea. Le nubi brillano anche nella luce infrarossa lontana.

Con circa 14 milioni di galassie, rappresenta l’1% dell’ampia indagine del cielo che Euclid effettuerà nell’arco di sei anni per far luce su due dei più grandi misteri dell’universo: l’energia oscura e la materia oscura.

Il telescopio spaziale Euclid, lanciato nel luglio 2023, ha iniziato lo scorso febbraio la sua ambiziosa missione scientifica da 1,4 miliardi di euro, che vede anche la partecipazione della Nasa. Insieme a Francia e Gran Bretagna, l’Italia è tra i protagonisti, con Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e un nutrito gruppo di università e aziende.