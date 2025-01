La potenza della tempesta Eowyn: raffiche di vento a 100km/h ribaltano un tir in Scozia

Video dalla rete

Raffiche di vento di 100 km/h hanno ribaltato un tir che viaggiava sulla A1 in Scozia ieri, venerdì 24 gennaio. Si tratta di uno dei diversi incidenti causati in questi giorni dal passaggio della tempesta Eowyn in tutta la Gran Bretagna. Come mostrano le immagini, le raffiche hanno fatto pericolosamente oscillare il mezzo una prima volta, ma una sterzata del conducente ha evitato il peggio. Poco più avanti, però, le raffiche sono diventate troppo forti e il mezzo è stato rovesciato, finendo fuori strada.

