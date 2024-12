La prima maratona sotterranea del Regno Unito: si è corsa in un bunker militare

Video dalla rete

I corridori si sono presentati muniti di lampade frontali e caschi da ciclista per partecipare alla prima maratona completamente sotterranea del Regno Unito, tenutasi il 30 novembre in un ex bunker della Marina Reale a Portsmouth.

Dave Painter che ha girato le riprese ha descritto l’evento come una «corsa sudata e claustrofobica attraverso tunnel, aria umida e la minaccia sempre presente di sbattere la testa contro un tubo basso».