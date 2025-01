La prima volta del Papa su Tik Tok: presenta il suo libro «Spera»

Video dalla rete

Papa Francesco ha recentemente lanciato la sua autobiografia, intitolata “Spera”, e ha fatto il suo debutto su TikTok attraverso l’account della Mondadori. In un video, il Papa esprime gratitudine verso Carlo Musso, il suo collaboratore, per averlo aiutato a ricordare momenti significativi della sua vita.Nel video, Bergoglio è visibile nel suo studio a Santa Marta, senza la tradizionale papalina, mentre discute della genesi del libro, che è stato pubblicato in oltre cento Paesi. «Spera» è descritto come un’opera autobiografica unica, la prima mai scritta da un pontefice, che raccoglie esperienze dalla sua infanzia fino al presente. Francesco sottolinea che l’autobiografia serve a ringraziare Dio per le benedizioni ricevute: «È una autobiografia ma per me le autobiografie sono per ringraziare Dio per ciò che ha fatto della mia vita».Il libro è frutto di sei anni di lavoro e affronta temi cruciali del nostro tempo, come i conflitti globali, le migrazioni e le sfide ambientali. Attraverso «Spera», Francesco intende condividere la sua eredità in un momento di grande rilevanza spirituale, coincidente con il Giubileo della Speranza.

